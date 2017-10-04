Ирландские ученые научились получать электричество из слюны и слез

Группа ирландских исследователей из университета Лимерика (UL) обнаружили, что фермент лизоцим, содержащийся в слюне и слезах, способен генерировать электричество. Об этом открытии сообщила во вторник газета The Irish Times.

"Кристаллы лизоцима вырабатываются слюнными и молочными железами, слизистой оболочкой глаза. Богат ими и белок птичьих яиц. Это вещество легко получить из естественных источников", - пояснила руководитель исследований Ами Степлтон. Ученым удалось открыть ранее неизвестное науке свойство этого белка. Под воздействием механических колебаний в нем происходит пьезоэлектрический эффект - возникает поляризация и генерируется электрический ток. Сейчас это явление, открытое в 1880 году братьями Жаком и Пьером Кюри, находит широкое применение. Оно лежит в основе работы кварцевых батарей, за счет пьезоэлектрики мобильные телефоны обладают функцией вибрации, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Использование лизоцима в качестве биологических "батареек" открывает широкие горизонты в медицине, пишет издание. В недалеком будущем он, к примеру, сможет заменить токсичный свинец в элементах питания кардиостимуляторов.





