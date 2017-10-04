Милан Штех заверяет, что Чехия не продавала оружие Азербайджану
14:00, 4 Октябрь, 2017
Председатель Сената парламента Чехии заверяет, что его страна не продавала оружия Азербайджану. Во время беседы с журналистами в НС Милан Штех обратился к слухам о продаже оружия Азербайджану.
«Я уверен, что и армянские СМИ обратились к этой теме. Хочу заверить, что Чехия оружия Азербайджану не продавала. Чехия уважает то эмбарго, которое наложено на продажу оружия конфликтующим сторонам,” - подчеркнуул Штех, как передает «Арменпресс».Он добавил, что они не знают, каким путем чешское оружие оказалось в Азербайджане, однако заверил, что чешское правительство не давало на это своего согласия.
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