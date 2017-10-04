Турция поставит в РФ 50-60 тыс. тонн томатов в период межсезонья

Россия, как и планировалось, откроет свой рынок для турецких томатов в период межсезонья, но поставки будут небольшими, сообщил глава Минсельхоза Александр Ткачев, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы действительно в рамках политических соглашений, договоренностей (РФ и Турции - ИФ) в конце этого года открываем небольшую часть (рынка - ИФ), порядка 50-60 тыс. тонн томатов. Это небольшие объемы, незначительные", - сказал министр в интервью "России 24".

"Мы с турецкими коллегами договорились, что это будет в межсезонье - ранняя весна, зима, - то есть тогда, когда у нас, к сожалению, в силу погодных условий эта продукция не растет", - уточнил Ткачев.