THR: Джаред Лето сыграет основателя Playboy Хью Хефнера

Американский музыкант и актер Джаред Лето исполнит роль недавно умершего основателя известного мужского журнала Playboy Хью Хефнера в биографическом фильме, режиссером которого станет Бретт Ратнер. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник журнал The Hollywood Reporter.

"Джаред - мой старый друг. Когда он услышал, что я получил права на историю Хефа, он сказал: "Я хочу сыграть его, я хочу его понять", - приводит издание слова Ратнера.

"И я действительно верю, что Джаред может это сделать. Он один из величайших актеров современности", - добавил режиссер.

Хью Хефнер скончался 27 сентября на 92-м году жизни. В 1953 году он основал издательский дом Playboy Enterprises, деятельность которого охватывает различные области медиа-бизнеса. Как отмечают в Playboy Enterprises, под руководством Хефнера Playboy стал "наиболее влиятельным мужским журналом в мире".



