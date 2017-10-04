В римском Колизее открыли для туристов закрытый 40 лет верхний уровень

Пятый, верхний уровень Колизея будет открыт для посещения туристов с ноября, передают во вторник западные СМИ со ссылкой на министра культуры Италии Дарио Франческини, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"С этого уровня открывается великолепный вид на Колизей и Рим, который посетитель запомнит как одну из самых красивых вещей в своей жизни", - приводят СМИ слова министра.

Доступ на верхний уровень был закрыт для туристов последние 40 лет.

В эпоху античности верхний уровень Колизея предназначался для нижних слоев населения.