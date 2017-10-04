На армяно-польском деловом форуме армянским предпринимателям были представлены экономические возможности Польши

На армяно-польском деловом форуме ряд компаний получили возможность заключить новые соглашения о дальнейшем сотрудничестве.

Как передает «Арменпресс», на встрече с журналистами об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Польше Эдгар Казарян.

«Армяно-польское сотрудничество всегда было на высоком уровне и в политической, и в экономической сфере. Мы всегда сполна использовали наши возможности,” – отметил Казарян и добавил, что цель форума – максимально полно ознакомить армянскую сторону с возможностями Польши, ее экономическим потенциалом.

Между торгово-промышленными палатами Армении и Польши действует соглашение о сотрудничестве. Польская сторона предлагает передовые системы сушки плодов и овощей, бытовую химию, коссметику, инновационные технологии в строительстве и архитектуре.

На польском рынке могут быть востребованы армянский алкоголь, поскольку это перспективный и развивающийся рынок.

«Могут быть привлекательны наши вина, переработанная сельхозпродукция, некоторые образцы промышленной продукции. Польская экономика быстро развивается, в ЕС у этой страны достаточно хорошие позиции, самые высокие темпы роста”, - подчеркнул Э. Казарян.

В декабре в Варшаве состоится очередное заседание армяно-польской межправительственной комиссии, в рамках которой будет возможно обсудить также вопросы торгово-экономического сотрудничества.

По данным Статслужбы Армении, в 2016 г товарооборот мжду странами составил 53,94 млрд долларов, из которых экспорт Армении составил 18,8 млрд долларов, импорт 36,1 млрд долларов. Товарооборот по сравнению с прошлым годом вырос на 13%.