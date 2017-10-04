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В парламенте Армении обсуждается вопрос ратификации соглашения об объединенной армяно-российской групировке войск


Национальное собрание Армении обсуждает законопроект “О ратификации соглашения между Республикой Армении и Российской Федерацией  об объединенной группировке войск (сил) вооруженных сил Республики Армения и Вооруженных сил РФ”.

Основной доокладчик, заместитель министра обороны РА Артак Закарян отметил,  что в соглашении использованы ряд понятий, которые являются определяющими для последующего применения и демонстрации единообразного подхода к содержанию соглашения, как то: военная безопасность, объединеные войска и силы, объединенное комадование, регион, период непосредственной угрозы агрессии и др. “Состав объединенных войск определяет полномочный орган, которым по соглашению являются министерства обороны двух стран.Они дают оцнку ситуации, исходя из полученных данных”, - подчеркнул А. Закарян, как передает «Арменпресс».

Командующего объединенной группировкой назначает верховный главнокомандуюший ВС Армении после согласования с верховным главнокомандующим России.

“В мирное время он подчиняется начальнику генерального штаба ВС Армении, при непосредственной угрозе агрессии и  в военное время – начальнику генерального штаба Армении или по решению верховных главнокомандующих сторон – командующему Южным военным округом Российской Федерации”, - заключил А. Закарян.

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