Армения и Чехия предпринимают шаги по развитию торгово-экономических отношений

Предполагаются положительные сдвиги в армяно-чешском сотрудничестве в сфере энергетической инфраструктуры, транспорта, сельского хозяйства, ИТ, а также повышения товарооборота между странами.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявили 4 октября на армяно-чешском деловом форуме представители сторон.

« Армения единственная страна ЕАЭС, имеющая режим GSP+ с Евросоюзом, что дает возможность развития торгово-экономических отношений. Доказательство тому – 60% рост товарооборота. В Чехии работают множество армянских, а в Армении – множество чешских компаний.”, - сказал Э. Шармазанов и добавил, что этот показатель свидетельство того, что можно быть членом ЕАЭС и развивать отношения с ЕС.

«Политический диалог между Арменией и Чехией развивается положительно. Это наша главная цель. В сфере наших взаимных интересов энергетика, транспорт, сельское хозяйство. В нашей делегации представители различных чешских компаний и, надеюсь, им удастся наладить сотрудничество с армянскими партнерами”, - сказал предеседатель сената парламента Чехии Милан Штех. Он выразил надежду, что после подписания соглашения о сотрудничестве с ЕС двусторонние отношения станут более глубокими.

Председатель промышленной конфедерации Чехии Ярослав Ганак считает, что первым шагом должно стать увеличение товарооборота. “С нами приехали представители ИТ, энергетики, транспорта и многих других областей, которые попробуют установить деловые связи с армянскими партнерами. Я надеюсь, что мы уедем с новыми договорами”, -заключил он.

Форум организован Фондом развития Армении в сотрудничестве с посольством Чехии в Армении.