Мужская и женская сборные Армении по шахматам примут участие в первенстве Европы.

Как передает «Арменпресс», командное первенство Европы по шахматам состоится на острове Крит. В составе мужской сборной Левон Аронян, Габриел Саргсян, Сергей Мовсесян, Грант Мелкумян и на запасной доске Ованес Габузян.

В женской сборной выступают Элина Даниелян, Лилит Мкртчян, Мария Курсова и Мария Геворгян.

Соревнования начнутся 28 октября и закончатся 7 ноября.