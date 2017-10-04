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Мужская и женская сборные Армении по шахматам примут участие в первенстве Европы


Мужская и женская сборные Армении по шахматам примут участие в первенстве Европы.

Как передает «Арменпресс», командное первенство Европы по шахматам состоится на острове Крит. В составе мужской сборной Левон Аронян, Габриел Саргсян, Сергей Мовсесян, Грант Мелкумян и на запасной доске Ованес Габузян.

В женской сборной выступают  Элина Даниелян, Лилит Мкртчян, Мария Курсова и Мария Геворгян.

Соревнования начнутся 28 октября и закончатся 7 ноября.

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