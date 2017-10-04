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Температура воздуха на территории Армении 6-9 октября поднимется на 6-8 градусов


Температура воздуха в Армении 6-9 октября поднимется на 6-8 градусов, в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе – на 8-10 градусов.

 Как сообщили  «Арменпресс»  в МЧС Армении, ночью 5 октября в Сюнике и Арцахе ожидаются осадки. Днем 5 октября, а также 6-9 октября погода будет без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/сек.

В Ереване 5-9 октября осадков не ожидается.

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