Температура воздуха на территории Армении 6-9 октября поднимется на 6-8 градусов

Температура воздуха в Армении 6-9 октября поднимется на 6-8 градусов, в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе – на 8-10 градусов.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС Армении, ночью 5 октября в Сюнике и Арцахе ожидаются осадки. Днем 5 октября, а также 6-9 октября погода будет без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/сек.

В Ереване 5-9 октября осадков не ожидается.