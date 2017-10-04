RT представил первое панорамное видео из открытого космоса

Телеканал RT представил первое в истории панорамное видео, снятое во время выхода в открытый космос, сообщил корреспондент РИА Новости с церемонии, проходящей в Музее космонавтики на ВДНХ. Презентация проекта SPACEWALK 360 состоялась за день до празднования 60-летнего юбилея запуска в СССР первого искусственного спутника Земли состоялась презентация, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Съемка проводилась 17 августа 2017 года во время работы за бортом МКС космонавтов Федора Юрчихина и Сергея Рязанского, которые использовали панорамную камеру телеканала RT.

Во время прямой линии с МКС российский космонавт Сергей Рязанский рассказал гостям музея о деталях съемок. Позже состоялся показ уникального видео в специальном VR-кинотеатре в очках виртуальной реальности.