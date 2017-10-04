Британская актриса Кейт Уинслет исполнит одну из ролей во второй части фильма "Аватар". Актриса вновь встретится на съемочной площадке с Джеймсом Кэмероном, режиссером прославившего Уинслет "Титаника", сообщает во вторник журнал Variety.

"Я и Кейт искали возможности поработать вместе на протяжении 20 лет, еще со съемок "Титаника", который стал одним из самых лучших фильмов в моей карьере. С нетерпением жду момента, когда увижу ее в роли персонажа Ронал", - приводит издание слова режиссера, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Премьера картины должна состояться 18 декабря 2020 года. В съемках также примут участие Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Сигурни Уивер, сыгравшие в первом фильме.

Джеймс Кэмерон планирует превратить "Аватар" в киносагу из пяти частей, сообщает Variety. Третий, четвертый и пятый фильмы выйдут на экраны в 2021, 2024 и 2025 годах соответственно.

"Аватар" - американский фантастический фильм 2009 года. Картина была номинирована на премию "Оскар" в девяти категориях и выиграла в трех из них. Кроме того, лента была удостоена двух "Золотых глобусов". "Аватар" является самым кассовым фильмом в истории. Доходы от его проката превышают $2,7 млрд.