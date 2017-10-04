Армения и Иордания поощряют взаимные инвестиции

Армения и Иордания обеспечат благоприятные условия для взаимных инвестиций, что будт способствовать развитию экономических связей между двумя странами.

Парламент Армении обсуждает проект закона “О ратификации соглашения между правительствами Республики Армении и Иорданского Хашимитского Королевства о поощрении и обоюдной защите взаимных инвестиций”. Основной докладчик заместитель министра экономического развития и инвестиций Ованес Азизян подчеркнул, что цель соглашения – развитие экономических связей, стимулирование притока капитала, создание прочной основы для инвестиций, эффективное использование природных ресурсов.

“Стороны берут на себя обязательство создать благоприятную инвестиционную среду для другой стороны, предоставлять необходимую информацию, обеспечивать защиту инвестиций, равные инвестиционные возможности, равные права в закупке, транспортировке, маркетинге, реализации продукции” - передает «Арменпресс» слова О. Азизяна.