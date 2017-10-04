В Уголовно-исполнительной службе 27 сентября состоялась рабочая встреча между начальником службы генерал-майором Артуром Осикяном и Специальным докладчиком ООН по праву на наивысший достижимый уровень здоровья.Даиниусом Пурасом. Об этом «Арменпресс” сообщили в отделе публичных связей УИС МЮ РА.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с правом заключенных в УИУ на здоровье, в том числе права на доступные, качественные медицинские услуги, медоборудование, а также исключение дискриминации при оказании таких услуг.

Обсуждались также вопросы, связанные с оказанием первичной медпомощи, профилактикой незаразных болезней и душевным здоровьем.

30 сентября-2 октября Специальный докладчик ООН посетил УИУ “Абовян”, “Севан” и “Ванадзор”, выслушал осужденных, ознакомился с предоставлением медицинских услуг и состоянием медицинской аппаратуры, проблемами и осуществленными реформами.