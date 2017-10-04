Подозреваемый: пожизненно осужденный по делу Гранта Динка Ясин Айал получил поручение от Национальной разведывательной организации Турции

В 14-ом суде Стамбула по расследованию тяжких преступлений во время судебного заседания по делу об убийстве журналиста и общественного деятеля Гранта Динка появились новые разоблачения.

Как сообщает «Арменпресс», ссылаясь на газету “Акос”, 3 октября были заслушаны показания задержанного подозреваемого, директора турецкой службы информационных программ Fox Tv Эрджана Гюна.

Он сообщил, что после задержания находился в одной камере полицейского участка с одним из сотрудников жандармерии Вейселом Шахином.

Тот сообщил ему, что пожизненно осужденный по обвинению в убийстве Гранта Динка Ясин Айал регулярно посещал офис Национальной разведывательной организации в Трапезунде.

В ответ на это заявление Эрджана Гюна судья дал слово Вейселу Шахину, который объявил, что ничего подобного не говорил.

Адвокат семьи Динка Хакан Бакрыджиоглу спросил Эрджана Гюна о встрече с Вейсалом Шахином, в ответ на что тот сказал: “Мы были с Вейсалом Шахином в одной камере. Он сказал, что за 15 дней до убийства Нциональная разведывательная организация дала поручение Ясину Айалу и тот постоянно ходил в офис службы. Что это было за поручение, он не уточнил. Не сказал также, у кого узнал это, заявив, что не желает лишней головной боли”.

Очередное судебные заседания по делу Динка пройдут 5 и 8 октября.

Редактор армянской газеты “Акос, издающейся в Стамбуке, Грант Динк, был убит на пороге редакции 19 января 2017 г.

17 января 2012 г организатор убийства Ясин Айал был приговорен к пожизненному заключению, а исполнитель Огюн Самаст – к 22 годам.В октябре 2014 г 5-ый суд Стамбула по тяжким преступлениям принял решение о новом расследовании дела. Всем обвиняемым было предъявлено обвинение в “создании и руководстве преступной группировкой или участии в ней”. Кроме этого, было принято решение о возбуждении уголовного преследования 9 лиц, занимавших в то время важные посты, в том числе бывшего начальника полиции Стамбула Джелаледина Джераха.