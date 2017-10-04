Куба возложила на США ответственность за ухудшение двусторонних отношений

Вашингтон несет ответственность за ухудшение американо-кубинских отношений. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Гаване министр иностранных дел островного государства Бруно Родригес, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Правительство США несет ответственность за ухудшение двусторонних отношений с Кубой в настоящем и, вероятно, в будущем", - подчеркнул глава МИД.

Во вторник США потребовали от Кубы сократить на 15 человек число сотрудников своего посольства в Вашингтоне. Дипломатам предписано покинуть территорию США в течение семи дней. Данное решение стало ответом на "акустические атаки", в результате которых, по утверждению Госдепартамента, на Кубе пострадали 22 американских госслужащих. По данным СМИ, в кубинском посольстве в Вашингтоне останутся всего восемь сотрудников.

Необоснованное и неприемлемое решение

Родригес заявил, что Куба считает решение США сократить персонал кубинского посольства в Вашингтоне "необоснованным и неприемлемым" и выражает по этому поводу решительный протест.

Глава МИД карибской страны назвал меры американской администрации непродуманными и политически мотивированными. "Это решение отрицательно скажется на двусторонних отношениях в разных сферах", - подчеркнул дипломат.