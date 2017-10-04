На автодорогах Горис-Ссиан и Шурнух-Капан работают снегоочистители

Министерство транспорта, связи и информационных технологий сообщает, что утром 4 октября на автодорогах Горис-Сисиан и Шурнух-Капан выпал снег.

Дорожно-строительные компании, обслуживающие указанные дороги, приступили к его очистке.

Как сообщили «Арменпресс» в министерстве, все дороги страны открыты.