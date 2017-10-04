ВКС РФ ликвидировали командование террористической организации "Джебхат ан-Нусра", главарь в критическом состоянии, 12 командиров убиты. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"3 октября российской военной разведкой было вскрыто время и место проведения совещания руководства Джебхат ан-Нусры" во главе с лидером группировки Абу Мухаммедом аль-Джуляни. Для поражения данной цели из состава дежурных сил российской авиации в Сирии были назначены самолеты Су-34 и Су-35", - сказал Конашенков.

"В результате удара главарь "Джебхат ан-Нусры" Абу Мухаммед аль-Джуляни получил множественные тяжелые осколочные ранения и лишившись руки, по информации нескольких независимых источников, находится в критическом состоянии. Вместе с многочисленной (около 50 человек) охраной, также уничтожены 12 полевых командиров "Джебхат ан-Нусры", в том числе ближайший помощник аль-Джуляни начальник службы безопасности группировки Ахмад аль-Гизаи", - информировал официальный представитель Минобороны.





