Национальное собрание отвергло проект создания временной комиссии для обсуждения вопроса о выходе Армении из ЕАЭС

Национальное собрание отвергло проект фракции “Елк” о создании временной комиссии для обсуждения выхода Армении из ЕАЭС. Как передает «Арменпресс», за проект проголосовалли 10 депутатов, против – 79.

Проект получил отрицательное заключение в постоянной комиссии по внешним сношениям, однако он был признан авторами внеочередным и вынесен на обсуждение на заседании 3 октября.