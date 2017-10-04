Национальное собрание отвергло проект создания временной комиссии для обсуждения вопроса о выходе Армении из ЕАЭС
Национальное собрание отвергло проект фракции “Елк” о создании временной комиссии для обсуждения выхода Армении из ЕАЭС. Как передает «Арменпресс», за проект проголосовалли 10 депутатов, против – 79.Проект получил отрицательное заключение в постоянной комиссии по внешним сношениям, однако он был признан авторами внеочередным и вынесен на обсуждение на заседании 3 октября.
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