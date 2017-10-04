Гимнасты Артур Давтян и Арутюн Мердинян преодолели квалификационный этап

Члены сборной Армении по гимнастике начали борьбу за первенство мира.

Как передает «Арменпресс», на первенстве мира, проходящем в канадском городе Монреале Артур Давтян набрал 81.346 очков и вышел в финал. Чемпион Европы Арутюн Мердинян с 14.433 очками также вышел в финал. Только Ваагну Давтяну не удапось преодолеть квалификационный этап.

Сборная Армении под руководством тренера Акоба Серобяна готовилась к соревнованиям в Париже, где провела учебно-спортивные сборы.