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Гимнасты Артур Давтян и Арутюн Мердинян преодолели квалификационный этап


Члены сборной Армении по гимнастике начали борьбу за первенство мира.

Как передает «Арменпресс», на первенстве мира, проходящем в канадском городе Монреале Артур Давтян набрал 81.346 очков и вышел в финал. Чемпион Европы Арутюн Мердинян с 14.433 очками также вышел в финал. Только Ваагну Давтяну не удапось преодолеть квалификационный этап.

 Сборная Армении под руководством тренера Акоба Серобяна готовилась к соревнованиям в Париже, где провела учебно-спортивные сборы.

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