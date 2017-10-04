В городе Гаваре и окрестностях идет снег

В городе Гаваре и окрестностях в ночь с 3 на 4 октября выпал снег.

Как сообщает «Арменпресс», толщина снежного покрова уже достигает нескольких сантиметров, а в горах и на возвышенностях – еще больше. В других населенных пунктах области, по сообщениям с мест, снег выпал только в горах, а в селах шел дождь.

Утром 4 октября в Гаваре было 0 градусов. Выпавший снег особенно опасен как для плодовых, так и декоративных деревьев, которые могут не выдержать его тяжести. Снегом покрыты также поля картофеля и капусты, урожай с которых убран не полностью. Ранний снег стал неприятной неожиданностью для животноводов, которые еще не спустились с горных пастбищ. По состоянию на 9:30 осадки в виде снега в Гаваре и окрестностях продолжаются.