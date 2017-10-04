Трамп на встрече с жителями Пуэрто-Рико бросал в толпу бумажные полотенца

Президент США Дональд Трамп на встрече с жителями Пуэрто-Рико, пострадавшего от двух сильнейших ураганов, раздавал продовольствие и бросал в толпу рулоны бумажных полотенец, свидетельствует видео, появившееся на YouTube.

Это случилось после брифинга Трампа с местными властями по ситуации с ликвидацией последствий стихии. За последний месяц на США и их островные территории обрушилось сразу несколько тропических ураганов 4 и 5 категории.

Ущерб для бюджета США исчисляется сотнями миллиардов долларов. Пуэрто-Рико испытывает острые финансовые проблемы. В частности, аналитическое агентство Moody`s Analytics оценивает нанесенный ураганом ущерб островному государству примерно в 95 миллиардов долларов.