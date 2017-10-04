Парламентская четырехдневка: члены правительства ответят на вопросы депутатов
В Национальном собрании началось второе заседание очередной четырехдневки . Как сообщает «Арменпресс», зарегистрировались 86 депутатов.
Заседание начнется с голосования по вопросам, которые обсуждались на заседании 3 сентября. На заседании 3 октября парламент обсудил ряд законодательных инициатив, представленных правительством.
Во внеочередном режиме был обсужден также вопрос создания временной комиссии по обсуждению предложения фракции “Елк” о выходе Армении из ЕАЭС. В 16:30 в НС приедут члены правительства, которые будут отвечать на вопросы депутатов.
- 10:39 ВКС РФ ликвидировали в Сирии главаря и 12 командиров "Джебхат ан-Нусры"
- 10:19 Трамп на встрече с жителями Пуэрто-Рико бросал в толпу бумажные полотенца
- 10:06 Парламентская четырехдневка: члены правительства ответят на вопросы депутатов
- 10:05 РФ будет наращивать сотрудничество с Турцией и Ираном для борьбы с терроризмом в САР
- 10:01 Власти США опознали почти всех жертв бойни в Лас-Вегасе
- 09:54 Каталония намерена объявить независимость "в ближайшие дни"
- 09:29 Депутат от прокурдской партии Турции лишена мандата
- 09:26 Европейские индексы - 03-10-17
- 09:23 Американские индексы выросли - 03-10-17
- 09:16 Цены на цветные металлы - 03-10-17
- 09:09 Цены на драгоценные металлы выросли - 03-10-17
- 08:55 Цены на нефть снизились - 03-10-17
- 03.10-21:44 Акоп Андреасян заменил Самвела Чзмачяна на посту председателя Союза банков Армении
- 03.10-21:40 В ереванском аэропорту «Звартноц» задержан находящийся в розыске иностранный гражданин
- 03.10-21:35 Еврокомиссия не намерена выступать посредником в конфликте в Каталонии
- 03.10-21:10 Предстоящие на 4 октября мероприятия
- 03.10-20:53 США не должны выходить из сделки по атому с Ираном: Пентагон
- 03.10-20:50 Из 12 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 2 и 3 октября, раскрыто 9
- 03.10-20:20 В Каталонии перекрыли почти 60 автотрасс из-за всеобщей забастовки
- 03.10-20:05 Глава МИД Сирии посетит Россию 9-11 октября
- 03.10-19:40 Штаб-квартира ФИФА во время ЧМ будет находиться в Москве в гостинице «Украина»
- 03.10-19:33 Омбудсмен Армении достиг договоренностей с грузинским коллегой по вопросу инцидента в селе Гумбурдо
- 03.10-19:26 Фильм «Обещание» о Геноциде армян с 29 ноября выйдет в прокат во Франции
- 03.10-19:11 ЕБРР закроет в 2018 году пять из семи представительств в России
- 03.10-18:46 Сэкономленные за счет сокращения штата аппарата президента деньги будут направлены в резервный фонд правительства
- 03.10-18:25 Иран доставил 200 тонн гуманитарной помощи в Алеппо
- 03.10-18:16 Ученые нашли простой способ избавиться от депрессии
- 03.10-18:09 Вопрос укрепления безопасности Армении и Арцаха остается ключевым пунктом политической повестки Армении: Эдуард Шармазанов
- 03.10-18:01 Предстоящие на 4 октября мероприятия
- 03.10-17:46 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-10-17
- 03.10-17:40 Премьер-министру Армении доложено о реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды Армении
- 03.10-17:37 Азиатские индексы - 03-10-17
- 03.10-17:28 Названы самые путешествующие нации мира
- 03.10-17:23 Трамп назвал стрелка из Лас-Вегаса "больным"
- 03.10-17:00 Путин призвал страны подключиться к разминированию в Сирии и оказанию гуманитарной помощи
15:42, 29.09.2017
Просмотрели 1349 раз Президент Армении провёл совещание по вопросам повестки армяно-эмиратского экономического сотрудничества
14:14, 30.09.2017
Просмотрели 1344 раз Вагаршак Арутюнян уверен, что армянская сторона может обеспечить свою безопасность и военным, и не военным путем
21:13, 29.09.2017
Просмотрели 1341 раз Признание Арцаха и его вовлечение в международные процессы обеспечит реализацию гражданами республики своих прав: МИД НКР
12:07, 30.09.2017
Просмотрели 1286 раз Карабахский конфликт должен закончиться – Вигенин об итогах визита в Армению
21:13, 27.09.2017
Просмотрели 1242 раз Из 8 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 26 и 27 сентября, раскрыто 7