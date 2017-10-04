Парламентская четырехдневка: члены правительства ответят на вопросы депутатов

В Национальном собрании началось второе заседание очередной четырехдневки . Как сообщает «Арменпресс», зарегистрировались 86 депутатов.

Заседание начнется с голосования по вопросам, которые обсуждались на заседании 3 сентября. На заседании 3 октября парламент обсудил ряд законодательных инициатив, представленных правительством.

Во внеочередном режиме был обсужден также вопрос создания временной комиссии по обсуждению предложения фракции “Елк” о выходе Армении из ЕАЭС. В 16:30 в НС приедут члены правительства, которые будут отвечать на вопросы депутатов.