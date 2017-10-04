РФ будет наращивать сотрудничество с Турцией и Ираном для борьбы с терроризмом в САР

Россия нацелена на наращивание тесного сотрудничества с Турцией и Ираном для противодействия террористическим структурам в Сирии и Ираке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете Asharq al-Awsat.

По его словам, ежедневное практическое сотрудничество Москвы с Анкарой и Тегераном на всех уровнях убедительно свидетельствуют о том, что "Турция и Иран играют в полном смысле этого слова ключевую роль с точки зрения стабилизации ситуации в Сирии и Ираке", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Полагаем, что с учетом сложного и многопланового характера вызовов, с которыми сталкивается Ближний Восток, наращивание внешнеполитического взаимодействия Москвы, Анкары и Тегерана отвечает интересам всех государств региона", - указал глава МИД РФ.