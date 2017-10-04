Власти США опознали почти всех жертв бойни в Лас-Вегасе

Власти США опознали почти всех людей, застреленных в Лас-Вегасе (штат Невада) в ночь на понедельник. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо, его выступление транслировал телеканал CNN.

"Мы опознали всех жертв, кроме троих", - сказал он.

В воскресенье вечером на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с 32-го этажа отеля вел 64-летний житель Невады Стивен Пэддок. Он покончил с собой до прибытия стражей порядка, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Жертвами трагедии, согласно последней информации, стали 59 человек, более 520 пострадали.

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Фонд помощи родственникам жертв стрельбы в городе Лас-Вегасе (штат Невада), созданный в понедельник, уже собрал $3,7 млн.

Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Лас-Вегасе Стивен Сисолак, председатель комиссии округа Кларк, на территории которого расположен американский город, где в воскресенье произошла трагедия, унесшая жизни 59 человек. Его выступление транслировал телеканал CNN.

"По последним данным, в фонд помощи поступили $3,7 млн, - отметил он. - Средства поступили от более чем 47 тыс. человек". Один из взносов, по его словам, составил $500 тыс., другой - $100 тыс.

В фонд, созданный по инициативе местных властей и шерифа Лас-Вегаса Джозефа Ломбардо, планируется собрать минимум $4 млн.