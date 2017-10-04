Лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил в интервью Би-би-си, что независимость этого региона от Испании будет провозглашена в одностороннем порядке в течение ближайших дней.

В своем первом интервью после воскресного референдума он заявил, что правительство Каталонии предпримет соответствующие шаги "к концу этой - началу следующей недели", сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

На вопрос о том, что каталонские власти собираются делать в случае, если Мадрид возьмет управление провинцией под свой прямой контроль (что позволяется конституцией Испании) или арестует его самого, Пучдемон ответил, что это было бы "ошибкой, которая изменит все".

Он также добавил, что на данный момент между Мадридом и его администрацией нет никаких контактов, и выразил свое несогласие с заявлением Европейской комиссии, которая назвала события в Каталонии внутренним делом Испании.

Ранее, король Испании Филипп VI назвал безответственным и опасным поведение властей Каталонии, где 1 октября прошел не признанный ни Мадридом, ни Евросоюзом референдум о независимости, сопровождавшийся столкновениями его участников с силами правопорядка.

По словам короля, безответственное поведение каталонских властей может поставить под угрозу экономическую стабильность Испании.

В телеобращении к народу Филипп VI заявил, что сложившаяся в Испании ситуация чрезвычайно серьезна, и призвал к единству.

Кроме того, он настаивает на том, что референдум был противозаконным, а его проведение свидетельствует о неприемлемом недостатке лояльности со стороны руководителей региона.