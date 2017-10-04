Депутат от прокурдской партии Турции лишена мандата

Депутат от прокурдской Демократической партии народов Бесиме Конджа лишена депутатского мандата. Как сообщает «Арменпресс», об этом извещает турецкая Diken.

Конджа приговорена к 2,5 годам заключения за «пропаганду преступной группы». Ранее депутатских мандатов были лишены сопредседатель партии Фиген Юксускдаг, депутаты Тухба Гезер, Файсал Сарыйылдиз и Нурсел Айдоган Демократическая партия народов на парламентских выборах 1 ноября 2015 г. получила 59 мест в Меджлисе.

После лишения Б. Конджи мандата у нее осталось 54 депутата. Сопредседатель партии Селахедин Демирдаш и еще 7 депутатов продолжают оставаться под арестом.