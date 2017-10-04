Европейские индексы - 03-10-17

МОСКВА, 4 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 12902.65 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.32% и составил 5367.41 пункта, британский FTSE вырос на 0.39% и составил 7468.11 пункта, российский MICEX вырос на 0.05% и составил 2076.81 пункта, а RTSI снизился на 0.06% и составил 1128.74 пункта.