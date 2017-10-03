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Акоп Андреасян заменил Самвела Чзмачяна на посту председателя Союза банков Армении


Главвный исполнительный директор «ACBA Credit Agricole Bank» Акоп Андреасян сменил Самвела Чзмачяна на должности президента Союза банков Армении. Об этом сообщили Арменпресс  в Союзе банков Армении.

Самвел Чзмачян был председателем Союза банков Армении в течение последних 8 лет.



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