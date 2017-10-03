В ереванском аэропорту «Звартноц» задержан находящийся в розыске иностранный гражданин

Сотрудники Главного управления уголовного розыска совместно с коллегами из Линейного отдела аэропорта «Звартноц» 2 октября в 17:00 задержали гражданина Российской Федерации Николая К., 1969 г.р., он же гражданин Греческой Республики Николаос К., который с 7 апреля разыскивался по обвинениям по статьям 1, 12, пункту «Ф» статьи 13, а также по статьям 14, 16, 17, 18 и пункту «А» статьи 26, по статьям 27, 45, 51, 52, 60, 63, 79 и пунктам «Д» и «Е» статьи 374 (кража в особо крупных размерах, совершенная по предварительному сговору, сумма ущерба от которой превысила 120 000 евро) УК Греческой Республики.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, Николай К. переведен в место содержания арестованных при Управлении города Еревана Полиции РА.О его поимке поставлены в известность инициатор розыска, Генеральная прокуратура РА и НЦБ Интерпола в Армении.