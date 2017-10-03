Еврокомиссия не намерена выступать посредником в конфликте в Каталонии
Европейская комиссия не рассматривает вопрос о возможности выступить посредником в урегулировании ситуации с Каталонией. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник в Страсбурге вице-председатель Еврокомиссии по занятости и экономическому росту Юрки Катайнен, выступая перед журналистами после заседания коллегии еврокомиссаров.
Он особо подчеркнул при этом, что в Еврокомиссии надеются на то, что "стороны сами смогут решить возникшие проблемы". Трансляция его выступления велась на сайте Европейского парламента.
"Во вторник мы обсудили только то, что произошло в Каталонии, собрали необходимую информацию. Но поскольку комиссия не принимает участия в урегулировании этой ситуации, мы не обсуждали, что следует сделать или что должна сделать комиссия", - сказал Катайнен.
"Мы надеемся, что представители сторон сядут за стол переговоров, разрядят ситуацию и найдут нужное решение", - подчеркнул он.
В среду вопрос о ситуации в Каталонии будет рассмотрен на пленарной сессии Европейского парламента.