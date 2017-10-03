США не должны выходить из сделки по атому с Ираном: Пентагон

В интересах Соединенных Штатов не выходить из соглашения по ядерной программе Ирана. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, посвященных обстановке в Афганистане. Трансляция слушаний ведется на сайте комитета.

"В интересах национальной безопасности США не выходить из ядерной сделки с Ираном", - отметил Мэттис.

По его мнению, президенту Дональду Трампу "следует рассмотреть возможность не разрывать сделку".

Тегеран и "шестерка" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). 6 января 2016 года было объявлено о начале реализации этого плана. В частности, он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

Трамп неоднократно критиковал данный документ, обвиняя Иран в том, что он не придерживается договоренностей. В частности, выступая с трибуны Генассамблеи ООН 19 сентября, глава Белого дома назвал СВПД худшей сделкой в истории США, выразив мнение, что Иран является "страной-изгоем, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос".

Позже американский лидер заявил, что уже принял решение относительно возможного выхода США из СВПД, однако так и не уточнил, какое именно.