Из 12 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 2 и 3 октября, раскрыто 9

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 12 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 2 и 3 октября, раскрыто 9.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, раскрыто также 7 случаев мошенничества, 5 случаев кражи, 2 случая хулиганства, по 1 случаю покушения на убийство, изнасилования или попытки изнасилования, похищения человека, грабежа, злоупoтребления должностными полномочиями и фальшивомонетничества, зарегистрировано 4 случая обнаружения наркотиков.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи, 9 случаев причинения телесных повреждений.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 8 ДТП: 10 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.