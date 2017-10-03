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Из 12 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 2 и 3 октября, раскрыто 9


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 12 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 2 и 3 октября, раскрыто 9.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, раскрыто также 7 случаев мошенничества, 5 случаев кражи, 2 случая хулиганства, по 1 случаю покушения на убийство, изнасилования или попытки изнасилования, похищения человека, грабежа, злоупoтребления должностными полномочиями и фальшивомонетничества, зарегистрировано 4 случая обнаружения наркотиков. 
Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи, 9 случаев причинения телесных повреждений.
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 8 ДТП: 10 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.



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