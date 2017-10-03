Время в Ереване: 11:07:36,   3 Октябрь

Глава МИД Сирии посетит Россию 9-11 октября


Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валид Муаллем посетит с визитом Россию 9-11 октября, чтобы принять участие в заседании постоянной Сирийско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в Сочи. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство SANA.

По его сведениям, Муаллем планирует встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, чтобы обсудить последние региональные и международные события.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации