Штаб-квартира ФИФА во время ЧМ будет находиться в Москве в гостинице «Украина»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» и член исполкома Российского футбольного союза Алексей Сорокин во время заседания совета по развитию физической культуры и спорта сообщил, что штаб-квартира ФИФА во время чемпионата мира 2018 года будет находиться в Москве в гостинице «Украина» (современное официальное название — «Рэдиссон Ройал, Москва»). Об передает Арменпресс со ссылкой на championat.com,

«Штаб-квартира ФИФА будет в Москве в гостинице „Украина“, — сказал Сорокин.

Чемпионат мира 2018 года пройдёт в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны.