Омбудсмен Армении достиг договоренностей с грузинским коллегой по вопросу инцидента в селе Гумбурдо

В аппарате омбудсмена Армении начаты работы по сбору расследования инцидента по сообщениям СМИ о столкновениях между членами армянской общины грузинского села Гумбурдо и полицией.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата омбудсмена Армении, защитник прав человека Арман Татоян следит за развитием событий.

В день инцидента аппарата омбудсмена установил связь с аппаратом Общественного защитника Грузии. Вопрос был несколько раз обсужден лично омбудсменами двух государств. Предпринимаются все необходимые действия.

Согласно достигнутой договоренности, омбудсмен Грузии будет уделять особое внимание заявлениям со стороны граждан армянской национальности. Также достигнута договоренность об обмене информацией.

Напомним, 30 сентября в селе Гумбурдо армянонаселенного региона Грузии Самцхе-Джавахк (район Ахалцихе) между местными жителями и полицейскими произошли столкновения из-за попытки сельчан установить хачкар во дворе церкви 10 века, на месте перезахоронения останков предков. В ходе столкновений прозвучала стрельба, в ход были пущены войска специального назначения. Из-за столкновений со спецназом были раненые, в том числе стражи порядка.