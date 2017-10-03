Фильм «Обещание» о Геноциде армян с 29 ноября выйдет в прокат во Франции во французской озвучке. Как сообщает Арменпресс, 29 сентября фильм был представлен в кинотеатре Le Navire в рамках кинофестиваля Довиля.

Фильм снят компанией Survival Pictures. Режиссер фильма – автор «Отеля Руанда» Керри Джордж, в главных ролях снялись такие звезды, как Оскар Исаак, Кристиан Бейл и Шарлотт Ле Бон.

Армянин Майкл – скромный провизор, который оставил свою деревню и поехал в Константинополь, изучать медицину. Крис – американский фотожурналист, приехавший в эту страну для освещения геополитических вопросов. У него отношения с армянкой Анной – талантливой художницей, учившейся в Париже. При встрече Майкла с Анной их историческая память вспыхивает искрой. Анна становится объектом соперничества двух мужчин. Когда во время Первой мировой войны турки, присоединившиеся к Германии, целенаправленно истребляют нацменьшинства на границах Османской империи, героям приходится делать трудный выбор.