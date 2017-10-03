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Фильм «Обещание» о Геноциде армян с 29 ноября выйдет в прокат во Франции


Фильм «Обещание» о Геноциде армян с 29 ноября выйдет в прокат во Франции во французской озвучке. Как сообщает Арменпресс, 29 сентября фильм был представлен в кинотеатре Le Navire в рамках кинофестиваля Довиля.

Фильм  снят компанией Survival Pictures. Режиссер фильма – автор «Отеля Руанда» Керри Джордж, в главных  ролях снялись такие  звезды, как  Оскар Исаак, Кристиан Бейл и Шарлотт Ле Бон.   

Армянин Майкл – скромный провизор, который  оставил свою деревню и поехал в  Константинополь, изучать медицину. Крис – американский фотожурналист, приехавший  в эту  страну для освещения  геополитических вопросов. У него отношения  с армянкой  Анной – талантливой художницей, учившейся в Париже. При встрече  Майкла с Анной их историческая память вспыхивает искрой. Анна становится объектом соперничества двух мужчин. Когда во время Первой  мировой  войны  турки, присоединившиеся к Германии, целенаправленно истребляют нацменьшинства на границах Османской  империи, героям приходится делать трудный выбор.

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