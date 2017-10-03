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Сэкономленные за счет сокращения штата аппарата президента деньги будут направлены в резервный фонд правительства


Указом президента Армении от 1 сентября 2017 года число сотрудников аппарата президента сократилось на 54 человека. Как сообщает Арменпресс, в связи с этим правительство Армении сделает перераспределение в государственном бюджете на 2017 год. Вопрос включен в повестку заседания правительства от 5 октября.

Согласно проекту, 29 млн драмов из суммы, выделенной аппарату президента государственным бюджетом 2017 года, будут направлены в резервный фонд правительства.



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