Сэкономленные за счет сокращения штата аппарата президента деньги будут направлены в резервный фонд правительства

Указом президента Армении от 1 сентября 2017 года число сотрудников аппарата президента сократилось на 54 человека. Как сообщает Арменпресс, в связи с этим правительство Армении сделает перераспределение в государственном бюджете на 2017 год. Вопрос включен в повестку заседания правительства от 5 октября.

Согласно проекту, 29 млн драмов из суммы, выделенной аппарату президента государственным бюджетом 2017 года, будут направлены в резервный фонд правительства.