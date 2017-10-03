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Иран доставил 200 тонн гуманитарной помощи в Алеппо


Колонна из десяти грузовиков доставила в Алеппо 200 тонн гуманитарного груза из Ирана, как передает Арменпресс, об этом сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на представителя исполнительной власти провинции Алеппо Абед Аль-Гнаим Кесаба.

По словам Кесаба, помимо продуктов питания, в провинцию доставлены детская одежда и медикаменты. Гуманитарная помощь будет распределена между жителями поселений на востоке провинции Алеппо, которые пострадали от нападений террористической группировки "Исламское государство"*.

 

 



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