Иран доставил 200 тонн гуманитарной помощи в Алеппо

Колонна из десяти грузовиков доставила в Алеппо 200 тонн гуманитарного груза из Ирана, как передает Арменпресс, об этом сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на представителя исполнительной власти провинции Алеппо Абед Аль-Гнаим Кесаба.

По словам Кесаба, помимо продуктов питания, в провинцию доставлены детская одежда и медикаменты. Гуманитарная помощь будет распределена между жителями поселений на востоке провинции Алеппо, которые пострадали от нападений террористической группировки "Исламское государство"*.