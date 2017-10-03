Ученые нашли простой способ избавиться от депрессии

Всего час зарядки в неделю заметно снижает вероятность развития депрессии и помогает людям быстрее избавиться от подавленного состояния вне зависимости от их пола и возраста, говорится в статье, опубликованной в American Journal of Psychiatry.

"Мы знали, что зарядка играет определенную роль в борьбе с депрессией, но теперь нам впервые удалось точно оценить то, как сильно она помогает человеку избавиться от развития подавленного настроения. Эти замеры стали очень интересными по той причине, что даже небольшое количество упражнений, всего час в неделю, может вызвать очень сильные благотворные эффекты", — заявил Сэмьюэл Харви (Samuel Harvey) из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее (Австралия), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Хроническая депрессия считается одним из самых распространенных и сложных психических расстройств. Как правило, ее появление сопровождается утерей интереса к жизни, снижением самооценки и апатией. За последние годы ученые разработали множество лекарств-антидепрессантов, однако многие из них обладают серьезными побочными эффектами, в число которых входят нарушение обмена веществ, ожирение и привыкание.

В последние годы ученые нашли множество свидетельств того, что постоянная депрессия влияет не только на психику и поведение человека, но и на его здоровье, сокращая продолжительность его жизни. К примеру, четыре года назад нидерландские биологи обнаружили, что эпизоды депрессии заметно сокращали длину так называемых теломер – концевых участков хромосом, защищающих ДНК от повреждений, благодаря чему клетки быстро старели.

Харви и его коллеги нашли относительно безопасный и простой способ избавиться от депрессии, проанализировав результаты масштабных наблюдений за здоровьем жителей Норвегии, которые велись в одной из губерний скандинавской страны в середине 1980 и 1990 годов. В этом проекте участвовали примерно 30 тысяч взрослых норвежцев, позволивших ученым непрерывно наблюдать не только за их здоровьем, но и настроением и самочувствием.

Изучая эти данные, австралийские ученые обратили внимание на любопытную закономерность – люди, никогда не занимавшиеся зарядкой, примерно на 44% чаще страдали от депрессии и имели более высокие шансы приобрести тяжелые формы подавленного настроения, чем норвежцы, уделявшие спорту один-два часа в неделю.

"Пока не понятно, с чем это связано, но мы предполагаем, что у зарядки есть не только биологические, но и социальные плюсы. В любом случае, наличие подобной связи говорит о том, что упражнения необходимо интегрировать в программы по борьбе с депрессией. Даже если нам удастся лишь немного повысить уровень физической активности населения, то эффект от этого будет огромным", — заключает Харви.