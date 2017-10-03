Вопрос укрепления безопасности Армении и Арцаха остается ключевым пунктом политической повестки Армении: Эдуард Шармазанов

Региональные развития за последнее время, а также общеармянская конференция «Армения-Диаспора» еще раз показали, что вопрос укрепления безопасности Республики Армения и Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) остается ключевым пунктом политической повестки Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов.

«Говоря это, я имею в виду мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, международное признание Республики Арцах, осуждение и борьбу с отрицанием Геноцида армян. Указанные вопросы были ключевыми пунктами выступления президента Сержа Саргсяна на саммите ООН», - сказал Шармазанов.

По его словам, в ситуации, когда есть множество региональных проблем, необходимо серьезно сосредоточиться на системе безопасности.

«Мы должны не только пересмотреть наши внешнеполитические приоритеты, в том числе в сфере безопасности, но и углубить наши связи в сфере безопасности с ОДКБ», - сказал Шармазанов, подчеркнув в этом контексте военные учения ОДКБ, запланированные в Армении в октябре текущего года.