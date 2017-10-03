Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-10-17

ЕРЕВАН, 3 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 3 октября, курс доллара США вырос на 0.23 драмa и составил 478.27 драм. Курс евро вырос на 0.56 драмa и составил 561.30 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 8.24 драм. Курс британского фунта сократился на 2.61 драмa и составил 633.47 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 135.05 драмa и составила 19585.35 драм. Цена серебра сократилась на 4.18 драмa и составила 254.95 драм. Цена платины сократилась на 116.21 драмa и составила 14023.58 драм.