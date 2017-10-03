Премьер-министру Армении доложено о реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды Армении

Под председательством премьер-министра Армении Карена Карапетяна в правительстве состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды Армении (Doing Business) в 2017 году.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, было доложено, что из запланированных на текущий год 49 мероприятий уже реализовано 22. Остальные 27 мероприятий находятся на стадии реализации. Планируется завершить их в соответствии с намеченным графиком, до конца ноября.

Согласно докладчикам, ожидается, что в результате реализации мероприятий в ежегодном докладе Всемирного банка Армения улучшит свои позиции на несколько пунктов. В прошлом году Армения улучшила свою позицию на 5 пунктов, заняв 38-е место.

Премьер потребовал от руководителей проектов активно работать с представителями ВБ для оценки эффективности мероприятий, а также сохранять обратную связь с обществом, чтобы обсудить волнующие последних вопросы и найти решения проблем.

Глава правительства поручил для периодического обсуждения вопросов улучшения бизнес среды создать регулярно действующую комиссию с привлечением всех заинтересованных сторон.