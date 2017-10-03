Азиатские индексы - 03-10-17
ТОКИО, 3 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 октября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.05% и составил 20614.07 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.65% и составил 1684.46 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3348.94 пункта, а HANG SENG вырос на 2.25% и составил 28173.21 пункта.
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