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Трамп назвал стрелка из Лас-Вегаса "больным"


Президент США Дональд Трамп назвал мужчину, открывшего накануне стрельбу в Лас-Вегасе, "больным" и "умалишенным", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Он был больным человеком, умалишенным человеком, у которого, я догадываюсь, было много проблем", - заявил Трамп в эфире телеканала CNN.

"Мы серьезно занимаемся изучением его личности, мы имеем дело с очень больным человеком", - добавил американский президент.

Он отметил, что в будущем планирует начать обсуждение законов, касающихся контроля над оружием в США.

 



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