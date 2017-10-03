Президент США Дональд Трамп назвал мужчину, открывшего накануне стрельбу в Лас-Вегасе, "больным" и "умалишенным", сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Он был больным человеком, умалишенным человеком, у которого, я догадываюсь, было много проблем", - заявил Трамп в эфире телеканала CNN.

"Мы серьезно занимаемся изучением его личности, мы имеем дело с очень больным человеком", - добавил американский президент.

Он отметил, что в будущем планирует начать обсуждение законов, касающихся контроля над оружием в США.