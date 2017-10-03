Путин призвал страны подключиться к разминированию в Сирии и оказанию гуманитарной помощи

Президент России Владимир Путин считает, что все страны должны подключиться к оказанию гуманитарной помощи Сирии и разминированию территории страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Неотложной задачей сегодня является увеличение поставок гуманитарной помощи и разминирование освобожденных территорий", - сказал глава государства на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

По его мнению, "подключиться к этим процессам при лидирующей роли ООН и без предварительных условий должны все, кто искренне желает мира Сирии и ее народу, кто искренне желает возвращения беженцев к родным очагам".