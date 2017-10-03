В Каталонии объявлена всеобщая забастовка

Профсоюзы в Каталонии объявили о проведении всеобщей забастовки после прошедшего в воскресенье в регионе референдума о независимости, сопровождавшегося массовыми столкновениями участников голосования с полицией, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Протестующие блокируют основные дороги в Каталонии. Сообщается по крайней мере о 24 местах в разных частях Каталонии, где дороги блокированы. Все это вызвало автомобильные пробки.

Крупнейший оптовый продуктовый рынок Барселоны "Меркабарна" опустел во вторник: около 770 работающих на нем компаний прекратили работу.

Профсоюзы сообщили, что прекратил работу морской порт Барселоны. Городской аэропорт пока функционирует в обычном режиме. Также работают барселонские такси.

Как говорится в заявлении профсоюзов, решение о забастовке было принято в связи с вопиющим нарушением прав и попранием свобод во время проведения голосования в минувшее воскресенье.

Тем временм на Университетской площади в Барселоне собрались тысячи каталонцев, протестующих против действий Мадрида по подавлению волеизъявления жителей автономии.

Во время проведения референдума в Каталонии произошли столкновения между полицией и участниками референдума по вопросу о независимости Каталонии. Сотни человек пострадали в ходе беспорядков.

Некоторые из стражей порядка, которым было приказано не допустить проведения голосования, открыли стрельбу резиновыми пулями. По данным властей Каталонии, в ходе столкновений ранения получили 33 полицейских.