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Посол Хантсман заявил, что намерен работать над восстановлением доверия между США и РФ


Новый посол США в России Джон Хантсман заявил, что намерен работать над восстановлением доверия между Москвой и Вашингтоном, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В качестве посла США в России я намерен работать для восстановления доверия между нашими странами и укрепления двусторонних отношений на основе сотрудничества в общих интересах", - сказал дипломат во вторник по итогам вручения верительных грамот в Кремле.

Хантсман также отметил, что планирует "встречаться с россиянами из самых разных сфер общества, чтобы обмениваться взглядами, чтобы представлять американские ценности, чтобы проникнуться еще большим интересом к такой богатой и впечатляющей истории и культуре России".

Ранее во вторник в Кремле состоялась церемония вручения президенту Владимиру Путину верительных грамот новыми послами в РФ из двадцати государств, в том числе из США.



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