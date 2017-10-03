Первопрестольный Св.Эчмиадзин глубоко озабочен ситуацией в селе Гумбурдо

В селе Гумбурдо армянонаселенного региона Грузии Самцхе-Джавахк (район Ахалцихе) 30 сентября между местными жителями и полицейскими произошли столкновения из-за попытки сельчан установить хачкар во дворе церкви 10 века, на месте перезахоронения останков предков. Инцидент находится в центре внимания общества. В связи с этим корр. Арменпресс побеседовал с пресс-секретарем Св.Эчмиадзина Ваграмом Меликяном.

- В последние дни разные СМИ, в том числе зарубежные, коснулись событий в Гумбурдо, представляются разные версии событий. В чем настоящая причина инцидента?

- Католикос Всех Армян и народ глубоко озабочены произошедшим. Проблема вот в чем. Около села похоронены предки местных жителей. В последнее время там были проведены строительные работы, в ходе которых были раскопаны могилы, а останки вместе со строительными отходами были перевезены в другое место.

Узнав об этом, более 30 жителей села собрали в мешки останки и перезахоронили на территории церкви, а также пожелали на этом месте установить хачкар.

Правоохранительные органы запретили устанавливать хачкар, что стало причиной неприятного инцидента и некоторой напряженности.

- Какие принимаются меры для разрешения этой нежелательной ситуации?

- Прежде всего, я хотел бы сообщить, что вопрос об установлении хачкара давно был представлен вниманию грузинской стороны. В этой связи были проведены обсуждения как с грузинскими властями, так и с представителями грузинской церкви на уровне Армянской епархии в Грузии. Этот вопрос был поднят также 22 сентября во время встречи Католикоса Всех Армян с министром культуры и охраны памятников Грузии Михаилом Гиоргадзе.

Глава Армянской епархии в Грузии продолжает встречи с грузинскими властями и представителями грузинской церкви, целью которых является достижение благоприятного решения и снижение напряженности.

Мы надеемся, что совместными усилиями грузинских властей, Грузинской православной церкви и Армянской епархии в Грузии этот вопрос будет разрешен, и нашим соотечественникам в Гумбурдо будет предоставлена возможность проявить должное уважение к своим предкам в соответствии с их национальной традицией.