Китайская чаша продана на аукционе в Гонконге за рекордные $37,7 млн

Китайская чаша для мытья кистей времен династии Сун продана за рекордные $37,7 млн на торгах Sotheby's в Гонконге, сообщили во вторник аукционном доме, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Представители аукционного дома Sotheby's отметили, эта чаша побила "мировой рекорд любой китайской керамики", которая когда-либо выставлялась на торги.

Первоначальную стоимость чаши, выставленной на торги во вторник, эксперты оценили примерно в $10,2 млн, аукцион продолжался 20 минут. Приобрел чашу анонимный покупатель по телефону.

Династия Сун существовала в период с 960 по 1279 год.